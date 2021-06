Lato pełne obniżek w QUIOSQUE

Od 18.06.2021 we wszystkich salonach QUIOSQUE rozpoczęła się letnia wyprzedaż, która będzie obowiązywała przez całe wakacje lub do wyczerpania zapasów. To świetna okazja, na zakup w niższych cenach modowych perełek sezonu 2021 w rozmiarach od 36 do 48. Obniżki na wiele modeli z kolekcji wiosna - lato 2021 sięgają nawet -70%. Co ciekawego można znaleźć w promocji?