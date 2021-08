Maksi w grochy

Nasz pierwszy wybór to prawdziwy hit lata 2021, przepiękna sukienka maksi w duże białe grochy. Koszulowy krój i krótki rękawek sprawiają, że ten fason to świetna propozycja dla Ciebie zarówno jeśli szukasz sukienki do pracy, jak i na co dzień. Sukienka ma zapięcie na całej długości dzięki czemu możesz dowolnie regulować głębokość dekoltu, a wiązanie w pasie podkreśla i wyszczupla talię. Ten model jest dostępny na quiosque.pl w dwóch kolorach, klasycznej czerni i kobiecej czerwieni. Do sukienki dopasuj dużą jasną torbę typu shopper z modnym pikowaniem i wygodne sandałki na słupku.

Zwiewności szyfonu

Ten model skradł nasze serca. Zwiewna sukienka w kolorze ecru w drobne groszki to doskonała propozycja na letnie uroczystości, komunie lub wesela. Kolor złamanej bieli pięknie współgra z wakacyjną opalenizną, uroku dodają jej także lekko prześwitująca wierzchnia warstwa i kokardki na ramionach. Dekolt typu V oraz prosty fason z zaznaczoną talią sprawiają, że sukienka będzie pasowała praktycznie na każdy typ sylwetki. Dodając do tej kreacji małą prostokątną kopertówkę i delikatną srebrne kolczyki i naszyjnik stworzysz subtelną, elegancką stylizację na wyjątkową okazję.

Biel i czerń

Kolejna propozycja, to must - have 2021, wdzięczna sukienka o długości midi. Rozkloszowany dół zakończony szeroką falbaną i ozdobne wykończenie przy dekolcie i rękawach sprawiają, że obok tego modelu nie możesz przejść obojętnie. Wzór z różnej wielkości kropki i grochy modeluje sylwetkę i pozwala nam ukryć jej mankamenty. Tę sukienkę midi możesz nosić na co dzień razem z obuwiem sportowym i nowoczesną nerką z tworzywa imitującego skórę krokodyla. Zakładając zaś do niej eleganckie buty na obcasie i dodając kopertówkę stworzysz zestaw na oficjalne spotkanie.

Urok retro

Ta propozycja to coś dla kobiet, które lubią w swoich stylizacjach dyskretny urok retro. Kremowa sukienka do kolan w granatowe grochy zwraca uwagę oryginalnym falbankowym wykończeniem na dole i przy rękawach. Pasek wiązany w pasie, dekolt typu V i rozkloszowany dół przywodzą na myśl klasyczne fasony z lat 50tych. Ten krój wspaniale podkreśla atuty kobiecej figury, wyszczupla talię i dodaje sylwetce lekkości. Do sukienki dobierz małą retro torebkę z marszczeniem w granatowym kolorze i delikatne kolczyki z kwiatowym akcentem.

Romantyczne falbany

Ta sukienka z długim rękawem bogatymi asymetrycznymi falbanami nawiązuje do modnego w tym sezonie fasonu hiszpanki. Pokochają ją panie, które lubią dodać do swoich stylizacji odrobinę kobiecość. Grochy w camelowym kolorze pięknie odcinają się na czarnym tle, a połączenie dużych i małych kropek wspaniale modeluje sylwetkę tuszując jej mankamenty. Ten model sukienki świetnie sprawdzi się w zestawach na różne okazje, świetnie będzie wyglądać razem z plecionymi sandałkami na słupku.

Lekkość tiulu

Kolejna propozycja to granatowa sukienka w drobne srebrne groszki, którą polecamy na letnie uroczystości. Główną ozdobą tego modelu do lekko prześwitujące tiulowe rękawki zakończone tasiemką i falbanką, oraz wiązanie na karku, które dodają jej uroku. Odcięcie w talii i rozszerzany dół kończący się tuż nad kolanami nadadzą sylwetce kobiecych kształtów. Do sukienki włóż delikatne sandałki i małą kopertówkę, razem stworzą elegancki look.

W sportowym stylu

Ostatnia sukienka to model o prostym fasonie, wykonana z materiału z wzorem z różnej wielkości kół. Sprzączki i tasiemki przy rękawach i luźny wywijany golf dodają modnego w tym sezonie sportowego charakteru. Sukienka jest wykonana z wygodnego materiału, który dopasowuje się do sylwetki i nie krępuje ruchów, dlatego świetnie sprawdzi się podczas aktywnego dnia. Uzupełnij ją listonoszką na regulowanym pasku. Więcej niesamowitych inspiracji znajdziecie tutaj: https://quiosque.pl/sukienki/sukienki-w-groszki.html