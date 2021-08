Marynarka stanowi trzon bardzo modnego w tym sezonie “power looku”, który podkreśla kobiecą siłę. Zapinana lub o otwartej formie, oversize i fit, szeroki wybór fasonów znajdziemy w najnowszej odsłonie kolekcji Quiosque na jesień 2021.

Power look

To gorący hit tego sezonu. Odważny, wyrazisty, power look stworzony jest dla kobiet chcących podkreślić swoją kobiecą siłę i pewność siebie. Marynarka z luźnymi spodniami uzupełniona elegancką bluzką we wzory to kwintesencja biurowego dress code tej jesieni. W kolekcji Quiosque znaleźć można damskie garnitury w pięknych zgaszonych odcieniach morskiej zieleni i pudrowego różu. Możemy też znaleźć na wzorzyste zestawy np. w kratę typu tartan lub windowpane. Kolejną odsłoną stylu power look jest powracająca w tym sezonie do łask projektantów garsonka, czyli marynarka połączona ze spódnicą, modowy charakter takiego zestawu podkreślają modne w tym sezonie kolory i materiały.

Soft office

To nurt stawiający na wygodę i łagodzący oficjalny charakter stylizacji do pracy. Klasycznym lookiem w stylu soft office jest marynarka i casualowe spodnie np. dżinsy, taka stylizacja sprawdzi się także jesienią 201 roku. Nowością jest połączenie damskiej marynarki ze spodniami typu palazzo i cienkim golfem blisko ciała, to bardzo prosty, efektowny zestaw, który nie wymaga żadnych dodatkowych elementów.

Dodatki do marynarki

Dress code nie pozwala na zbyt duża swobodę w doborze dodatków, jednak warto pamiętać o akcesoriach, które uzupełnią nasz look. W kolekcji na quiosque.pl dostępne są shopperki i torby z modną plecionką. Do marynarki świetnie pasować będą też apaszki i gawroszki zawiązane na szyi lub włożone do brustaszy.