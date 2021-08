Dress code A.D. 2021. Stylizacje do pracy

Kobiecy POWER LOOK

Ubrania określane mianem power “look”, to jeden z niezbędnych elementów tego sezonu w garderobie do biura stylowych kobiet. Tej jesieni podkreślamy kobiecą siłę i pewność siebie, ubierając do pracy damski garnitur. To propozycja dla pań lubiących z klasą stąpać twardo po ziemi. Najmodniejsze będą te o luźnym, lejącym się kroju, przełamujące office’owy charakter kolorem, zgaszonym pudrowym różem, morską zielenią oraz dodatkami, białą koszulę zastępuje wzorzysta bluzka lub cienki golf. Nowością wpisującą się w nurt “power look” jest również wielki powrót garsonki, połączenie spódnicy z marynarką lub żakietem to gorący trend tego sezonu.

Postaw na wygodę

Jesienią 2021 projektanci Quiosque przygotowując kolekcję office postawili na wygodę. Ubrania do pracy mają być nie tylko eleganckie, ale i zapewniać Ci komfort przez cały dzień w pracy. Dlatego w ofercie pojawiają się wiskozowe koszulowe sukienki oraz modele wykonane z miękkiej dzianiny. Kolejna propozycja prostego, wygodnego looku do pracy to spodnie palazzo noszone z oversize’ową marynarką i lekkim sweterkiem. Sztywne koszule zastępują eleganckie bluzki w modne printy i golfy blisko ciała.

Biznesowa sukienka, prawdziwy must - have

Sukienka to niezbędny element w garderobie do pracy każdej stylowej kobiety. Nie mogło ich także zabraknąć w kolekcji Quiosque na jesień 2021. Znajdziemy w niej fasony o linii blisko ciała i eleganckie modele o koszulowym kroju. Ponadczasowe kroje przełamane są modnymi printami, grochami, pepitką i kratą np. windowpane. Obok klasycznych rozwiązań pojawiają się też nowoczesne akcenty, sukienki z drapowaniami i bufiastymi rękawami. Do tegorocznych trendów nawiązują też kolory, granat i szarości, uzupełniają brązy, blue petrol i kontrastowe zestawienia czerni i bieli.