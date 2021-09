Kampania JESIEŃ 2021 QUIOSQUE

Ponadczasowe kroje uzupełniają modowe akcenty, bufiaste rękawy, kołnierzyki, frędzle, a z wzorów różne odsłony kraty m.in windowpane i vichy, drobne nadruki typu “łączka”, motywy orientalne i zwierzęce. W materiałach pojawia się zarówno prawdziwy “must - have” tego sezonu - strukturalna dzianina, jak i sztruks czy eko skóra. Kolorystyka kolekcji to przede wszystkim odcienie brązów, khaki, czerwieni, a także przełamujące jesienną paletę barw lawenda, blue petrol i graficzne połączenie czerni z bielą.

Główną rolę w jesiennej kolekcji grają sukienki. Są bazą kobiecych, jesiennych stylizacji. Projektanci zaproponowali klasyczne fasony do pracy oraz szyfonowe luźne modele na co dzień, nie zapomnieli także o eleganckich kreacjach na wyjątkowe okazje. Uwagę zwraca też inspirowana “power lookiem” biznesowa linia, w której skład wchodzą damskie garnitury, spodnie typu palazzo i marynarki oraz powracające do łask garsonki. Kolekcja QUIOSQUE nie zawiedzie również miłośniczek jesiennych ciepłych swetrów: pojawiają się ciepłe długie kardigany, fasony z warkoczowym splotem i modele oversize. Połączenie obszernego, miękkiego swetra, z dzianinową spódnicą to prawdziwy wyznacznik stylu tego sezonu.

Więcej inspirujących propozycji na jesień 2021 znajdziemy w sklepach marki QUIOSQUE i na stronie quiosque.pl.