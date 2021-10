Charakter październikowych propozycji podkreśla ciepła paleta barw, dominują brązy, beże, miodowe odcienie żółtego oraz czerwienie. Pojawiają się też wzory kwiatowe, zwierzęce, a także inspirowane orientem. Proste kroje i dopasowujące się do sylwetki materiały sprawiają, że propozycje Quiosque dają gwarancję dobrego wyglądu zarówno w pracy, jak i na co dzień. W tym miesiącu stawiamy przede wszystkim na puszyste swetry i kardigany, nowością są swetry o sukienkowym kroju. Nie mogło także zabraknąć ciepłych stylowych pikowanych kurtek i płaszczy oraz sukienek na różne okazje. Projektanci zadbali o to, żeby w październiku w kolekcji pojawiły się ubrania na różne typy sylwetek, żeby każda kobieta mogła w niej znaleźć coś dla siebie.

W propozycjach od Quiosque dominują swetry. Obszerne miękkie modele idealne na jesienne popołudnia. Małe sweterki w wielu kolorach, od klasycznych beży, do kojarzących się z wiosną pasteli - mięty, bananowej żółci, błękitu. Nie brakuje kardiganów o różnych długościach, szczególną uwagę przyciąga długi model w czarno - białą pepitkę, jeden z najmodniejszych wzorów tego sezonu. Nowością są swetrowe sukienki, wygodne i kobiece z powodzeniem możemy nosić je do pracy i na co dzień. Dostępne są zarówno eleganckie modele, które możemy włożyć idąc do biura, jak i propozycje w bardziej casualowym wydaniu np. w zwierzęce wzory lub ze sportowymi akcentami, suwakami, ściągaczami.

Nie zapomniano także o sukienkach. W październiku główną rolę grają detale, modne kołnierzyki, kokardy, falbany czy bufiaste rękawy. Pojawiają się charakterystyczne dla Quiosque printy, kwiatowe wzory, orientalne paisley’e. Projektanci zaproponowali zarówno eleganckie sukienki do pracy o prostych krojach i stonowanej kolorystyce, jak i casualowe modele o luźnych fasonach na jesienne popołudnia.