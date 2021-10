MID SEASON SALE. Jesienne okazje w QUIOSQUE

Już jest, od 07.10 we wszystkich salonach marki i na quiosque.pl klientki mogą korzystać z obniżek na mnóstwo modeli z kolekcji jesiennej w ramach MID SEASON SALE. To świetna okazja na odświeżenie garderoby lub złowienie najmodniejszych ubrań nadchodzącego sezonu w wyjątkowej cenie. Nie warto czekać z zakupami, ponieważ promocja jest ograniczona czasowo. A co QUIOSQUE przygotował dla swoich klientek?