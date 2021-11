BLACK WEEK, najlepsze okazje sezonu w QUIOSQUE

A na co warto zwrócić uwagę podczas BLACK WEEK? Z pewnością na kochane przez Klientki QUIOSQUE sukienki. Wśród propozycji dostępne są wygodne modele na co dzień, eleganckie ołówkowe i koszulowe fasony do pracy oraz efektowne kreacje na wyjątkowe momenty. Jeśli chcesz zdobyć szyfonową midi w oryginalny print już za 59,99 zł lub modną dzianinową sukienkę w wyjątkowej cenie 49,99 zł, BLACK WEEK w Quiosque to najlepsza okazja. Obowiązkową ofertą do sprawdzenia są też swetry, to idealne bazy do wielu jesiennych i zimowych stylizacji, które teraz możesz kupić w rewelacyjnej cenie, nawet 59,99 zł. Miękkie, ciepłe modele z pewnością przypadną do gustu miłośniczkom komfortowych warstwowych stylizacji na chłodne dni.

Trwająca 23-27.11.2021 promocja to też świetna okazja do złowienia modowych perełek na zbliżający się świąteczny czas. Kobiece bluzki, eleganckie spodnie, żakardowe spódnice i damskie żakiety, z których wyczarujesz stylizacje idealne na spotkania w rodzinnym gronie lub wielkie wyjście, mają teraz wyjątkowo okazyjne ceny.

Cała oferta produktów ze specjalnymi obniżkami jest dostępna w sklepach marki i na quiosque.pl. BLACK WEEK w Quiosque to wyjątkowa okazja, do uzupełnienia swojej zimowej szafy bez przepłacania.