Modne zimowe kurtki i płaszcze od QUIOSQUE

Ta zima to przede wszystkim kolor, choć wciąż niesłabnącą popularnością cieszą się kurtki i zimowe płaszcze w klasycznej kolorystyce - czerni, szarości czy granacie, chętnie wybierane są także okrycia w bardziej urozmaiconej kolorystyce. Jednymi z nowych barw, są butelkowa zieleń oraz odcienie beżu, są stonowane, a jednocześnie dają dużo możliwości stylizacyjnych w zależności od dobranych dodatków. Projektanci Quiosque proponują także odważniejsze rozwiązania kolorystyczne, które choć nie kojarzą się z tą porą roku świetnie wyglądają w zimowych outfitach, są to m.in liliowy fiolet, blue petrol czy pudrowy róż. Bogata paleta kolorów podkreśla oryginalne materiały użyte do uszycia okryć wierzchnich z kolekcji na quiosque.pl. Pojawiają się metaliczne zimowe kurtki, które pięknie odbijają światło i sprawiają, że nawet proste stylizacje stają się bardzo stylowe. Na klientów czekają także oryginalnie pikowane płaszcze. Projektanci nie zapomnieli także o detalach, ozdobne guziki i troczki to tylko niektóre z nich.

Zimowe kurtki i płaszcze Quiosque to nie tylko dbałość o wygląd, ale także praktyczne i funkcjonalne rozwiązania, dzięki którym okrycia są bardzo komfortowe w noszeniu. Wypełnienia z naturalnego puchu oraz z wysokiej jakości tworzyw sztucznych sprawiają, że modele dostępne w kolekcji są lekkie, zapewniają ciepło i nie muszą być przy tym bardzo grube.