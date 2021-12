Projektanci postawili w tym roku na klasyczne fasony, które dzięki modnym detalom pozwalają podkreślić indywidualny styl. W propozycjach pojawiają się zwiewne sukienki z rozkloszowanym dołem. To jeden z tych fasonów, które prezentują się świetnie na niemal każdym typie figury. Nie brakuje także ponadczasowych sukienek wizytowych o prostym kroju z wygodnych dzianinowych materiałów. To na co warto szczególnie zwrócić uwagę to ciekawe printy, z których słynie Quiosque.

Zwierzęce wzory, geometryczne nadruki oraz kwiatowe i orientalne motywy to od dawna znak rozpoznawczy marki, nie mogło ich zabraknąć w propozycjach na grudniowe okazje. Wyjątkowy charakter kolekcji podkreślają połyskujące materiały i dekoracyjne detale, m.in. falbany, paski z ozdobnymi klamrami, koronkowe elementy.

Rozkloszowana sukienka w odcieniu starego złota z odkrytymi ramionami czy welurowy model, który pięknie mieni się w świetle, to kwintesencja kobiecej klasyki na wyjątkowe okazje od Quiosque. Coś dla siebie znajdą także miłośniczki romantycznych stylizacji, ich uwagę przyciągnie m.in szyfonowa sukienka ze zwiewnymi falbanami w kwiatowy wzór oraz fason w kratę z bufiastymi rękawami.

Przygotowując grudniowe propozycje eleganckich sukienek projektanci Quiosque chcieli, dać każdej kobiecie produkt, w którym będzie czuć się pięknie i niepowtarzalnie, a jednocześnie komfortowo.