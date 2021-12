Świąteczne prezenty od QUIOSQUE i Focus Hotels

Podejmując współpracę z Focus Hotels, Quiosque przygotował vouchery o wartości 300 zł na pobyt w obiektach należących do hotelowej sieci. Ten prezent otrzymają wszyscy, którzy w okresie 10-31.12.2021 dokonają zakupów w sklepach stacjonarnych lub na quiosque.pl za minimalną kwotę 400 zł.

To nie pierwsze innowacyjne działania jakie te dwie marki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Immobile podejmują razem. W kwietniu 2021 roku, w ramach pierwszej współpracy, w hotelowych restauracjach Focus Hotels zagościły butiki z ubraniami Quiosque. Obie marki koncentrują się na dostarczaniu swoim Klientom profesjonalnej w każdym aspekcie obsługi oraz poczucia zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań. Dlatego oczywistym było, że kolejne wspólne projekty są kwestią czasu. Potwierdzają to słowa Dyrektor Zarządu PBH S.A pani Agnieszki Krzywańskiej: “Chcieliśmy podziękować naszym Klientkom, a jednocześnie pokazać, że wiemy i doceniamy to jak dużo pracy wkładają w przygotowanie pięknych Świąt dla swoich bliskich. Uznaliśmy, że wspaniałą formą podziękowań będzie możliwość wypoczynku w hotelach Focus”

“Chcemy rozciągnąć w czasie dla Klientów Quiosque poczucie wyjątkowości i zadbania, którego doświadczają podczas zakupów i dać im to samo uczucie podczas pobytu w naszym hotelu” - wtóruje jej Dariusz Burel członek Zarządu Focus Hotels S.A.

Voucher Klienci Quiosque będą mogli zrealizować między 27.12.2021, a 31.03.2022 w dowolnie wybranym hotelu Focus w jednej z 13 lokalizacji na terenie całego kraju m.in. Gdańsku, Sopocie, Bydgoszczy czy Poznaniu.