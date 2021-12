Świąteczny look od QUIOSQUE - kobiecy czar

Przed nami jedne z najpiękniejszych chwil w roku. Boże Narodzenia to czas wypełniony spotkaniami z bliskimi, w otoczeniu pięknych dekoracji. Podczas gdy Klientki Quiosque dbają o to by zbliżające się Święta były dla ich rodziny magiczne, projektanci marki zadbali o to, by mogły one błyszczeć. W grudniowej kolekcji przygotowali wiele propozycji, które pozwolą każdej kobiecie stworzyć wyjątkową stylizację, którą olśnią gości podczas wspólnego celebrowania Bożego Narodzenia.