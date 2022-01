Zimowa wyprzedaż w QUIOSQUE. Tych okazji nie możesz przegapić!

Na co warto zwrócić szczególną uwagę w trakcie wyprzedaży Quiosque? Na pewno na kurtki i płaszcze. Zimą ciepłe okrycie zimowe to prawdziwy must - have w szafie każdej z nas, a teraz wiele modeli ma ceny niższe o 100 zł , a nawet 200 zł. Pikowane długie płaszcze, kurtki z kapturem, w szerokiej gamie kolorystycznej z pewnością przypadną do gustu miłośnikom stylowego looku.

Kolejną pozycją na naszej liście są sukienki. Marka słynie z ich bogatej oferty, a podczas wyprzedaży obniżki na ten produkt są naprawdę wysokie. W przecenie znajdują się zarówno fasony do pracy, jak i eleganckie kreacje na wyjątkowe okazje np. szyfonowe i welurowe sukienki na karnawałowe imprezy. Nie brakuje także wzorzystych modeli w rewelacyjnych cenach. Fasony w kwiatowe motywy, drobne łączki, kobiece groszki czy paisley’e, będą idealną bazą zimowych stylizacji. Taniej kupimy także dzianinowe i swetrowe sukienki, które pokochałyśmy w zeszłym sezonie za ich wygodę i to jak świetnie układają się na sylwetce. Na wyprzedaży Quiosque warto poszukać także ciepłych swetrów. Obszerne fasony z warkoczowymi splotami, idealne jeśli wybierasz się na z rodziną na ferie w górach, albo popołudniowy spacer w lesie, sweterki i golfy blisko ciała, które będą idealnym zamiennikiem koszuli w pracy kupimy teraz z atrakcyjną obniżką. Przecenionych jest też mnóstwo modeli spodni i spódnic, bluzki oraz dodatki i akcesoria, które dodadzą smaczku naszym zimowym stylizacjom.

Jeśli chcesz złapać najlepsze okazje i sporo zaoszczędzić na zakupach warto się pospieszyć, bo największe hity znikają z wieszaków w mgnieniu oka. Nie czekaj i wybierz się na zimową wyprzedaż w sklepach Quiosque i na quiosque.pl już dziś.