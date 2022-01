Dress code. Styl zawarty w prostocie.

Na szczególną uwagę zasługuje powracająca w 2021 roku w wielkim stylu garsonka. Granatowy zestaw składający się z taliowanego żakietu o otwartej formie i eleganckiej spódnicy z satynowym paskiem to prawdziwy must - have w szafie aktywnych zawodowo kobiet. Kolejna propozycja to melanżowy zestaw swoim stylem nawiązujący do ikonicznego looku Chanel. Pudełkowy żakiet i spódnica ze strukturalnej tkaniny wykończone delikatnymi frędzelkami, to pomysł na kobiecy, ponadczasowy strój do pracy.

W kolekcji znalazł się także damski garnitur, taliowany żakiet i proste spodnie w odcieniu morskiej zieleni z ozdobnymi guzikami, w zestawieniu z białą koszulą stworzy elegancką całość idealną na biznesowe spotkanie.

Marka Quiosque zadbała również o miłośniczki sukienek. W propozycjach pojawiają się modele o klasycznych dopasowanych formach. Nowością są kopertowe sukienki z przyjemnych materiałów, miękkiej dzianiny i hitu zimy 2021 sztruksu. Warto także zwrócić uwagę na wzorzyste modele, które ożywią nasze stylizacje do biura, modna krata, delikatne prążki świetnie wpisują się w dress code, a jednocześnie pozwolą się wyróżnić.