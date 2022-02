Biznes look QUIOSQUE. Mix profesjonalizmu i indywidualizmu.

Cechą szczególną biznesowego looku od Quiosque jest duża dbałość o detale, które sprawiają, że ubrania nabierają wyrazistego stylu. Z pozoru nudne proste czarna spódnica i spodnie dzięki zwracającym uwagę skórzanym lamówkom zyskują oryginalny charakter. Czasem wystarczą drobiazgi, dopasowana kopertowa sukienka to klasyka, po którą kobiety od lat chętnie sięgają wybierając strój do pracy. Projektanci Quiosque do tego ponadczasowego fasonu dodali metaliczne elementy, które odbijając światło przyciągają wzrok.

Biznes look na 2022 rok to nie tylko efektowne detale, ale także wzory. W tym sezonie są to przede wszystkim krata w przeróżnych formach, pojawia się zarówno windowpane, pepitka jak i tartan czy glencheck. Smaczku temu klasycznemu czarno - białemu wzorowi dodają barwne akcenty, czerwień i modny fiolet. W kolekcji znajdziemy je na spódnicach i sukienkach, a także na spodniach.

Kolory pojawiają się także w total looku, klasyczną czerń i szarość zastępuje morska zieleń, która fantastycznie koresponduje z jasną zimową cerą, w tym odcieniu pojawia się elegancki damski garnitur składający się z taliowanego żakietu zapinanego na oryginalne kwadratowe guziki i cygaretek z wysokim stanem.

Dopasowanie biznesowej garderoby do własnego stylu i potrzeb ułatwia bogata oferta fasonów. Projektanci zadbali o to, żeby w kolekcji znalazły coś dla siebie zarówno minimalistki z myślą, o których powstały dopasowane proste sukienki, klasyczne spodnie na kant i krótkie kardigany, jak i kobiety lubiące bardziej rozbudowane kroje. Dla nich powstały eleganckie rozkloszowane sukienki i bluzki o oryginalnych krojach. Więcej stylowych propozycji biznes look dostępnych jest w sklepach i na quiosque.pl.