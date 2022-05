Trendy w modzie na 2022 rok, które możesz kupić już teraz.

„Kolor jest nierozerwanym elementem mody i w marce QUIOSQUE odgrywa bardzo ważną rolę. W tym sezonie stawiamy na mocne uderzenie koloru w każdym asortymencie. Jestem przekonany, że nasze propozycje trafią w gust klientek, które w tym sezonie będą szukać ożywienia swojej szafy energetycznym kolorem.” - mówi Sylwester Pikiewicz, Dyrektor działu sprzedaży w PBH S.A. (Quiosque)

Dopamine dressing - kolory górą

Dopamine dressing czyli trend, który ma pobudzać produkcję hormonu szczęścia - dopaminy. Stawiamy na żywe, intensywne barwy, które zestawiamy ze sobą ton w ton lub na zasadzie kontrastu. Im więcej koloru, tym lepiej, projektanci promują mocne energetyczne odcienie, fuksję, kobalt, szmaragdową zieleń, które mają poprawiać nasz nastrój. W kolekcji Quiosque znajdziesz wiele kolorowych ubrań, które idealnie wpisują się w trend dopamine dressing. Fankom wyrazistych kreacji z pewnością przypadnie do gustu prosta sukienka z bufiastym rękawem w czarno - zielony abstrakcyjny wzór. Ten model świetnie sprawdzi się w wielu wiosennych stylizacjach. Kolejną propozycją, która będzie hitem kolejnych miesięcy jest też prosta sukienka z kieszeniami w intensywnym pomarańczowym odcieniu. Neonowe barwy będziemy wkładać podczas wyjątkowych okazji, w szafie warto mieć wizytową kreację w nasyconym kolorze. Taką jak fuksjowa, koktajlowa sukienka z oryginalnym dekoltem, którą znajdziesz na quiosque.pl.

Goth is back

Goth kojarzy nam się głównie z subkulturą związaną z muzyką gotycką i stylem emo popularnym wśród nastolatków na początku lat dwutysięcznych. W modzie możemy znaleźć wiele nurtów mających w nim swoje korzenie, futurystyczny cybergoth, victorian goth czerpiący z XIX-wiecznych tradycji czy mall goth charakteryzujący się kraciastymi deseniami. W 2022 nawiązania do stylu goth znajdziemy właściwie wszędzie, w aranżacjach wnętrz, ubraniach dla dzieci i oczywiście kobiecej modzie. Warto więc mieć w swojej garderobie coś co do niego nawiązuje np. czarną sukienkę w rockowym stylu z plisowaną spódnicą z imitacji skóry z kolekcji Quiosque lub rozkloszowaną midi z golfem i sztruksowymi elementami. Rewelacyjnym nabytkiem będzie też miękka welurowa bluza oraz proste spodnie ze skórzanymi lamówkami. Goth to też akcesoria, postaw na półokrągłą czarną torebkę w futurystycznym kształcie z modnymi dopinanymi elementami, która świetnie będzie wyglądała w zestawieniu z minimalistycznymi zestawami.

Sport to…moda!

Moda na sportowe ubrania zostaje z nami w kolejnym sezonie. Lamówki, plisy, bokserskie podkoszulki i inne elementy, które do tej pory widywaliśmy na siłowniach i treningach fitness, będą królowały na ulicach miast noszone w wersji total look, lub jako detal. Na początku wiosny 2022 prawdziwym must - have będą kurtki bomberki, zakończone ściągaczami, w kolekcji Quiosque znajdziesz modele o tym kroju w kobiecym wydaniu w pastelowych odcieniach. Będziemy je nosić w przeróżnych kombinacjach, zarówno z casualowymi dżinsami, jak i eleganckimi sukienkami. Warto mieć też w swojej szafie sweter z dekoltem w serek i plisowaną spódnicę, które będą bazą wielu stylizacji w sportowym stylu.

Zwiewnie na maksa

W 2022 nie rozstajemy się z sukienkami maksi, które zdążyłyśmy pokochać w ubiegłych latach, nadal pozostają gorącym trendem. Zwiewne romantyczne kreacje, wspaniale podkreślają subtelną kobiecą urodę, a w dodatku są bardzo wygodne. W nadchodzącym sezonie będziemy je nosić zarówno do pracy, jak i na co dzień czy na specjalne okazje. Projektanci oferują nam naprawdę szeroki wybór, pojawiają się zarówno kolorowe, delikatne suknie do ziemi z szyfonu, jak i proste minimalistyczne fasony o kroju tuby. Florystyczne i akwarelowe wzory sąsiadują z dżinsem i dzianiną. Na quiosque.pl już teraz znajdziesz wiele sukienek maksi, które z powodzeniem wpisują się w trendy na 2022. Jedną z nich jest długa szmizjerka w delikatny kwiatowy nadruk, na bazie której możesz stworzyć stylowy look do pracy. W kolekcji dostępne są też plisowane sukienki maksi z dzianiny i szyfonowe kreacja w różnorodne printy.

