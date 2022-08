SUKIENKI NA LATO 2022 OD QUIOSQUE

W 2022 rządzi różnorodność, więc w ofercie znajdziemy zarówno swobodne fasony maksi idealne na urlopowe wojaże, jak i proste biznesowe modele. O szerokiej gamie propozycji w kolekcji na lato możemy się przekonać zaglądając do sklepów i do zakładki SUKIENKI NA LATO na quiosque.pl.

Jednym z najmodniejszych modeli na lato 2022 są sukienki maxi. To świetny wybór na gorące dni. Powłóczyste fasony opływają swobodnie sylwetkę uwydatniając jej atuty, a jednocześnie pozwalają skórze oddychać. W kolekcji QUIOSQUE znajdziemy m.in. obszerny model złożony z falban w odcieniu petrolowej zieleni, miłośniczkom trendu dopamine dressing do gustu z pewnością przypadnie długa kreacja w kolorze intensywnej limonki. Te propozycje są nie tylko kobiece, ale też uniwersalne, świetnie sprawdzą się zarówno w wersji eleganckiej, jak i codziennej.

Projektanci nie zapomnieli o kobietach, przed którymi w najbliższym czasie wielkie wyjście. Na quiosque.pl i w sklepach znajdziemy wiele eleganckich sukienek na lato 2022. Na specjalne okazje doskonałym wyborem będą szyfonowe sukienki midi. Model w modnym lawendowym kolorze w ultrakobiece groszki z pewnością wzbudzi podziw. Kolejna propozycja, szyfonowa midi w kwiaty, to kwintesencja romantycznego stylu. Jej błękitno - zielony wzór na jasnym tle świetnie koresponduje z opaloną skórą. Fankom klasyki na wielkie wyjście latem 2022 polecamy klasyczne wizytowe sukienki, którym lekkiego twista dodadzą detale.

Lato to tradycyjnie moment, w którym jeszcze chętniej sięgamy po kolorowe i wzorzyste ubrania, nie inaczej jest z sukienkami. Barwne printy to znak rozpoznawczy QUIOSQUE nie mogło ich zabraknąć również w wakacyjnej odsłonie kolekcji. Jednym z dominujących elementów oferty marki są modele z wiązaniem w pasie w drobne łączki. Przewiewna wiskoza, barwne nadruki połączone z fasonem podkreślającym sylwetkę to gwarancja dziewczęcego, luźnego looku. Nie brakuje także geometrycznych i orientalnych wzorów.

Kolejnym gorącym trendem lata 2022 są jednolite sukienki w nasyconych kolorach. Znajdziemy je także w propozycjach QUIOSQUE, swobodny model w nasyconym odcieniu zieleni z hiszpańskim dekoltem będzie prawdziwą ozdobą letniej szafy, doskonale wygląda zarówno w stylizacjach wakacyjnych, jak i tych na specjalne okazje.

O sukienkach nie zapominamy latem również w pracy, są doskonałą alternatywą dla ciężkich garniturów i garsonek. W kolekcji na quiosque.pl znajdziemy wiele modeli, które doskonale sprawdzą się w biurze. Projektanci postawili przede wszystkim na sukienki na lato w stylu safari, stonowane odcienie khaki, beżu i czerni idealnie wpisują się w kanony dress code. Kolejnym biznesowym must - have na lato jest sukienka koszulowa, ten model to połączenie profesjonalnego looku koszuli i kroju, który podkreśla damską sylwetkę.

Więcej modnych propozycji sukienek, które będą modne latem 2022 znaleźć można w sklepach marki i na quiosque.pl w zakładce SUKIENKI NA LATO.