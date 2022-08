Upały w pracy - jak się ubrać?

Lato kojarzy nam się głównie z wakacyjnymi podróżami i odpoczynkiem. Prawda jest taka, że większą jego część spędzamy w ścianach biur. Wiele kobiet staje przed dylematem, jak ubrać się do pracy, tak, żeby nie łamać zasad dress code w niej obowiązujących, a jednocześnie czuć się dobrze gdy temperatura rośnie. O to, by w kolekcji QUIOSQUE znalazły się produkty, które spełnią obie te potrzeby zadbali projektanci marki.