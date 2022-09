Nadchodząca jesień będzie pełna stylu!

Najbliższe miesiące to przede wszystkim sukienki. W kolekcji pojawiają się kreacje na każdą okazję. Ponadczasowe fasony nabierają zupełnie nowego charakteru dzięki oryginalnym detalom i wyrazistym printom. Pojawiają się zawsze modne kwiatowe motywy i orientalne paisleye, nowością są zwierzęce motywy w odświeżonej formie. Zebra nadrukowana na delikatnym tiulu i panterka w miodowej tonacji wprowadzą do jesiennej garderoby odrobinę drapieżności. Szczególną uwagę warto zwrócić na biznesowe sukienki, które w tym sezonie zachwycają różnorodnością. Krata, bez której nie wyobrażamy sobie biurowej garderoby pojawia się w nowym wydaniu. Jej klasyczny charakter przełamuje kolorystyka oparta o modne camel, fiolet i kobalt oraz przemycone modne detale w krojach, m.in bufiaste rękawy czy oryginalne dekolty. Równie ciekawie prezentują się dzianinowe sukienki do biura. W tych wygodnych modelach stonowana kolorystyka; beż, czerń szarosć, podkreśla szlachetna prostotę fasonów.

W propozycjach na jesienne okazje pojawiają się zwiewne wzorzyste sukienki midi np. kreacja z plisowanym dołem w groszki w camelowym odcieniu. Nie brakuje także klasycznych koronkowych i welurowych modeli. Te drugie zyskują nowy wymiar dzięki oryginalnym nadrukom i strukturalnym tłoczeniom. Projektanci QUIOSQUE nie zapomnieli także o wieczorowym looku. Sukienki na Andrzejki czy Sylwestra dzięki marszczeniom, łańcuszkom i połyskliwym tkaninom sprawią, że każda kobieta będzie wyglądała zjawiskowo.

Równie ważny w jesiennych propozycjach jest buisness look. Wyraziste propozycje do pracy, łączą w sobie modowy sznyt z ponadczasową elegancją. Mocnym punktem jest skórzany garnitur, jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Pojawia się również niezawodna krata, zarówno na biznesowych sukienkach, jak i marynarkach i spódnicach. Klasyczne fasony przełamują dodatki, ozdobne lamówki, paski i oryginalne elementy krojów.

W propozycjach na jesień nie mogło zabraknąć okryć wierzchnich. Ciepłe puchowe kurtki o pięknych metalicznych odcieniach i miękkie, swobodnie opływające sylwetkę płaszcze będą idealnym dopełnieniem kobiecych stylizacji na chłodne dni.

W kolekcji warto również zwrócić uwagę na nawiązujące do bieżących trendów sportowe akcenty w eleganckim wydaniu. Swetry i bluzki o kroju bluzy, sukienki z elastycznymi paskami i troczkami czy komfortowe dzianinowe looki to niektóre z nich. Stylowe jesienne propozycje od QUIOSQUE już niedługo pojawią się w sklepach i na quiosque.pl.