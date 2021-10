Biznesowe sukienki na jesień. Kolekcja QUIOSQUE 2021

Choć w liniach biznesowych w tym sezonie dominują damskie garnitury w stylu “power look” jesienią nie rezygnujemy także z sukienek w naszych stylizacjach do pracy. To prawdziwy must - have w szafie każdej aktywnej zawodowo kobiety. Elegancki biznesowy model zapewnia profesjonalny i kobiecy look, który zrobi wrażenie na współpracownikach i klientach. Projektanci QUIOSQUE przygotowali na jesień 2021 wiele propozycji, które podkreślają atuty sylwetki, a jednocześnie zapewniają komfort poruszania się. Każda z nas z łatwością znajdzie wśród nich sukienkę do pracy idealną dla siebie.