Stylowe torebki. Kolekcja 2022 Quiosque

Modele na nadchodzący sezon to nie tylko w 100% polski design ale także to, co najlepsze w trendach na ten sezon. Projektanci zadbali o to, żeby torebki wykonane były z materiałów o wysokiej jakości, odpornych na warunki atmosferyczne i wytrzymałych. Do wyrobu torebek użyta została między innymi skóra ekologiczna premium, która zarówno pod względem wizualnym nie różni się niczym od skóry naturalnej. Projektanci nie zapomnieli także o detalach, które podkreślają świetną jakość torebek z kolekcji QUIOSQUE, nity na spodzie, mocne zamki sprawiają, że proponowane modele są wygodne w użytkowaniu i możemy się nimi cieszyć dłużej. Nie brakuje także ciekawych elementów, które sprawiają, że torebki od QUIOSQUE są wyjątkowe, pojawiają się wymienne paski, dodatkowe elementy, delikatne zdobienia.

Nowością w ofercie jest model dużej prostokątnej torby, do której zmieści się nie tylko laptop i dokumenty ale także wiele innych potrzebnych przedmiotów. Ta torebka o prostym nowoczesnym kroju z dużą zewnętrzną kieszenią, to prawdziwy hit tego sezonu, jej minimalistyczny kształt świetnie komponuje się zarówno ze sportowymi stylizacjami, jak i zestawami do pracy. Kolejną nowością w ofercie QUIOSQUE jest modułowa nerka, którą dzięki wygodnemu, regulowanemu paskowi można nosić na różne sposoby. Elementem, zaczerpniętym z najnowszych trendów są odpinane elementy, które mogą służyć jako etui na klucze lub portfel.

W kolekcji nie mogło zabraknąć też cenionych przez klientki QUIOSQUE modeli z plecionki, satynowy połysk eko skóry, z której zostały uszyte, podkreśla ich ozdobną strukturę. Plecione elementy świetnie wyglądają i na małych listonoszkach, jak i na dużych torbach shopperkach.

Całą ofertę torebek i innych akcesoriów można zobaczyć na quiosque.pl.